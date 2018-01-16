Нижняя палата парламента России составила смету на расходы, которые будет нести бюджет на содержание депутатов, сообщает «Deita.ru».

Сумма получилась внушительная - почти 11 миллиардов рублей. Это значит, что на каждого из 450 депутатов россияне в среднем потратят более 23 миллионов рублей.

Если сравнить эти данные с прошлым годом, то народные избранники подорожали - в 2017 году из бюджет а им выплачено почти 10 миллиардов, то есть расходы увеличатся на более чем 800 миллионов рублей.

Как пишет Блокнот, при своих внушительных зарплатах депутаты Госдумы имеют бесплатные служебные квартиры и автомобиль в Москве, проезд на транспорте любого вида по стране и дипломатический статус при выездах за границу.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что стало известно, почему зарплата депутата больше, чем врача.

Таисия Масина