Следы кокаина и героина встречаются на пальцах каждого десятого человека, причем большинство из них никогда не употребляло эти наркотики, сообщает DEITA.RU.

Как пишет Clinical Chemistry, речь идет о развитых странах, где кокаин, по словам ученых, относится к числу одних из самых распространенных загрязнителей окружающей среды. Его молекулы, к примеру, часто встречаются на поверхности многих купюр.

Стремительное распространение тяжелых наркотиков и, как следствие разработка методики, позволяющей за секунды находить следы опиатов в отпечатках пальцев, навело ученых на одну интересную мысль. Они задумались, как часто подобные тесты могут выдавать ложные результаты, если невинный человек дотронется до тела или пожмет руку наркомана.

Эту идею проверили на 65 добровольцах, часть которых употребляла наркотики, а часть никогда и не пробовала. В итоге 13% отпечатков пальцев не употреблявших содержали следы кокаина, а еще в 1% из них присутствовали следы героина или его производных.

Ученые надеются, что собранные ими данные помогут защитить невинных людей от некорректных обвинений.

Таисия Масина



