Специалисты хабаровского филиала АО «ДРСК» отмечают востребованность Интернет-сервисом энергокомпании по технологическому присоединению. Так, с начала этого года энергетики зарегистрировали более 140 электронных заявлений на подключение, что составляет более 21 процента от общего количества поступивших заявок.

За аналогичный период прошлого года лишь каждый седьмой пожелал оформить заявку на технологическое присоединение к сетям ДРСК на территории Хабаровского края через Интернет.

По словам специалистов энергокомпании, популярность онлайн-сервиса будет лишь увеличиваться, поскольку его функционал позволяет в режиме реального времени отследить судьбу своего заявления, в случае необходимости оперативно переслать сетевой организации недостающие документы, а также, имея на руках электронную цифровую подпись, заключить договор на технологическое присоединение без личного посещения Центра обслуживания потребителей.

Данные преимущества взаимодействия с сетевой организацией высоко ценятся среди предпринимателей края – в текущем году этот показатель выше прошлогоднего более чем в два раза.

Возможности Личного кабинета, расположенного на сайте Дальневосточной распределительной сетевой компании (www.drsk.ru), регулярно расширяются, как и функционал самого сайта. Так, например, сегодня любой желающий может не только рассчитать при помощи онлайн-калькулятора примерную стоимость подключения и необходимое количество киловаттов, но и проанализировать наличие свободных мощностей на интересующей его территории, используя интерактивную карту подстанций ДРСК.

Михаил Грач