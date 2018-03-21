Общегородской субботник пройдет во Владивостоке 21 апреля, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

В нем сможет принять участие каждый житель приморской столицы – навести порядок во дворе дома, посадить деревья, живые изгороди из кустарника или цветы.

Питомники в Артеме, поселке Новый, селе Кипарисово-2, Партизанске, селе Кневичи, поселке Трудовое предложат приобрести саженцы для озеленения города.планируется высадить более 300 тысяч цветов, 3200 кустарников и 330 деревьев хвойных и лиственных пород. Владивосток украсят березы, груши, рябины, каштаны, однолетние цветы - петунии, тагетесы, канны, фиалки, георгины, пеларгинии, львиный зев и бегонии, а также вечнозелёные хвойники – сосны, ели и лиственницы. Кроме того, как заявил мэр города Виталий Веркеенко, на улицы Владивостока планируется вернуть багульник, природный символ краевого центра.

Сейчас улицы Владивостока уже приводят в порядок - помимо снега с дорог и тротуаров вывозят тонны мусора, песка и пыли. С наступлением тепла на улицы города выйдут пылесосы, поливомоечные машины, машины со специальным навесным оборудованием – для мойки дорог и дорожных ограждений.



Таисия Масина