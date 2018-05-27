Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе саммита подтвердили позицию о необходимости проведения встречи лидеров КНДР и США, сообщает DEITA.RU.



«Лидеры подтвердили необходимость успешного проведения намеченного на 12 июня саммита КНДР-США и вновь заявили о намерении тесно сотрудничать на пути денуклеаризации Корейского полуострова и установлении постоянного мира", — сказал в воскресенье Мун Чжэ Ин в ходе пресс-конференции по итогам прошедшей встречи.

Он также подчеркнул, что проведение переговоров было предложено лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Дмитрий Санников