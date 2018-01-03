Лидер КНДР снова философствует, сообщает Deita.ru со ссылкой на Генконсульство страны.

В Корее продолжается история отдачи приоритета народу, история уважения и любви к народу.

Высший руководитель Ким Чен Ын, кто обожает народ как небо, проводит дни и месяцы самоотверженного служения народу, как и великие вожди, которые впервые в длительной истории человечества осуществляли высоконравственную политику.

Как-то он говорил: мне не надо ни звания героя, ни ордена, но стиснув зубы, делая усилие над собой, буду стараться больше работать на благо народа, который вырастили великие вожди ценой всей жизни.

Осенью 104 года чучхе (2015) был сдан в эксплуатацию плавучий сервисный комплекс «Мучжигэ» – судно очередного народного счастья. Тогда он сказал работникам: плавучий сервисный комплекс «Мучжигэ» – это песчинка в море предстоящих перед нами работ в интересах народа, и нам надо создать целую гору из таких песчинок.

Михаил Грач