Лидер КНДР Ким Чен Ын, произнося новогоднюю речь, заявил, что Северная Корея готова принять участие в зимних Олимпийских играх, сообщает «Deita.ru».

Напомним, Олимпиада начнется 9 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

Как пишет РГ, лидер КНДР выразил надежду на успешное проведение зимней Олимпиады в Пхенчхане.

По его словам, южнокорейское руководство давно призывало атлетов КНДР приехать на ОИ-2018.

"Мы готовы направить наших представителей, а также сделать все прочие необходимые шаги. Для обсуждения этого вопроса представители властей Севера и Юга могут встретиться в самом ближайшем будущем", - заявил Ким Чен Ын.

По поводу Олимпиады и в адрес Южной Кореи лидер Севера сделал довольно миролюбивые заявление. Он отметил, что наступивший год является крайне важным для обеих стран, подчеркнув особое значение Олимпийских игр в Пхенчхане.

"Это станет важным мероприятием в плане повышения престижа всей корейской нации. Я искренне желаю, чтобы Олимпиада прошла успешно", - отметил Ким Чен Ын.

Напомним, ранее "Deita.ru" сообщало, что Ким Чен Ын заявил о ядерной угрозе.

Ирина Петрова