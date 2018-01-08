Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем обращении к жителям страны распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Южной Кореей, сообщает Deita.ru со ссылкой на ЦТАК

Глава государства четко обозначил, что нашей стране необходимо решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в деле самодовлеющего объединения. Не стоит ворошить прошлое и вспоминать о специфике взаимоотношений с Сеулом. Вместо этого нужно улучшать связи между Севером и Югом.

3 января сообщалось, что Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.



Михаил Грач