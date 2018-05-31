В Белом доме США Дональд Трамп и Ким Кардашьян обсудили новую тюремную реформу, сообщает DEITA.RU.

Как написал президент США в своем Twitter, американская фотомодель и телеведущая пришла к нему, чтобы обсудить реформу пенитенциарной системы.

"Прекрасная встреча. Говорили о тюремной реформе и вынесении приговоров", - написал он.

Отмечается, что они обсудили вопрос помилования 63-летней Элис Мэри Джонсон. Суд приговорил женщину к пожизненному сроку за торговлю наркотиками. Она провела в тюрьме больше 20 лет.

Ирина Петрова