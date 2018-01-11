В дневное время в больницу Владивостока за медицинской помощью обратился 34-летний мужчина с травмой головы. По словам пострадавшего, когда он находился возле строки дома по улице Арсеньева, на него упал кусок кирпича, сообщает корреспондент "DEITA.RU".

В результате врачи диагностировали у жителя Владивостока ушиб головного мозга и гематому мягких тканей головы.

После оказания необходимой помощи мужчину отправили на амбулаторное лечение, а по факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов