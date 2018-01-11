Удивительный инцидент произошел в Тихом океане неподалеку от островов Кука, сообщает «Deita.ru».

Тигровая акула собралась напасть на биолога, однако женщину спас горбатый кит. Заметив трехметрового хищника, он укрыл 63-летнюю Нэн Хаузер плавниками, а затем поднял ее на поверхность воды на спине.

Как пишет РГ, рядом находился еще один кит, он старался отогнать акулу от ученого. Спасенный биолог уверена, что действия млекопитающего - доказательство того, что у китов есть инстинкт защиты других живых существ.

Напомним, ранее «Deita.ru» называло 10 необычных акул, которые действительно существуют.

Таисия Масина