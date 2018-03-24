Протекционистские действия США не останутся без ответа со стороны Китая, который планирует поднять пошлины на 128 наименований американских товаров с общим объемом импорта которых в 2017 году составил 3 миллиарда долларов, сообщает DEITA.RU.

Сначала будут повышены пошлины на импорт из США свежих фруктов, сухофруктов, виноградных вин, нержавеющей стали и некоторой другой продукции на 15%. Далее планируется на 25% поднять пошлины на импорт свинины и продуктов из нее. Эти меры, как пишет РГ, могут быть предприняты "для того, чтобы сбалансировать ущерб, нанесенный китайским интересам повышением США пошлин на сталь и алюминий".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о штрафных пошлинах в отношении Китая под предлогом "нечестной торговой практики и воровства интеллектуальной собственности".

Таисия Масина