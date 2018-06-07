Специальная антикоррупционная кампания успешно работает в Китае, сообщает DEITA.RU по материалам РИА Новости.

Власти Китая за последние три года в рамках специальной антикоррупционной кампании "Небесная сеть" (Sky Net) задержали и вернули на родину свыше четырех тысяч беглых преступников из 90 стран мира.

Как говорится в заявлении центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины, всего, в страну вернули 4141 преступника, в том числе 825 бывших госслужащих и 52 человека из списка 100 самых разыскиваемых властями КНР беглых преступников, в отношении которых были выданы "красные уведомления" Интерпола. Помимо этого, Пекину удалось вернуть порядка 10 миллиардов юаней (около 1,58 миллиарда долларов) незаконно вывезенных денежных средств.

«Небесная сеть» была запущена в Китае в апреле 2015 года. Власти КНР передали в Интерпол список из 100 наиболее разыскиваемых беглых преступников, подозреваемых в коррупции. В их отношении Интерпол опубликовал "красные уведомления".

В апреле этого года власти Китая начали новую операцию по поимке беглых коррупционеров и возвращению их активов в Китай "Небесная сеть-2018".

Дмитрий Санников