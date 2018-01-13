Китай запустил на орбиту два спутника, сообщает "Deita.ru".

Как передает ТАСС, Китай осуществил запуск на орбиту двух спутников навигационной системы BeiDou с космодрома Сичан.

Отмечается, что они были запущены с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б". Аппараты стали частью собственной глобальной системы навигации.

В 2018 году планируется вывести на орбиту 18 аппаратов BeiDou. Китай планирует осуществить запуск лунного аппарата "Чанъэ-4", чья миссия предусматривает первую мягкую посадку на обратной стороне Луны и установление оттуда связи с Землей через ретранслятор.



Виктор Бруевич