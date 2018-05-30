



С 11 июня США ужесточат выдачу виз гражданам КНР, сообщает DEITA.RU.

По информации РИА "Новости", Соединенные Штаты оставляют за собой право ограничивать срок действия визы.

Это направлено на то, чтобы предотвратить передачу интеллектуальной собственности конкурентам.

Ранее представители США и Китая зафиксировали, что придают первостепенное значение защите интеллектуальной собственности, и договорились укреплять сотрудничество в этой сфере.

Ирина Петрова