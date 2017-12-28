Врио вице-губернатора Приморья Гагик Захарян провел рабочую встречу с генеральным директором компании Beijing JHMK Technology Development LTD. Хуан Ганом на площадке Инвестиционного агентства края, сообщили Deita.ru в краевой администрации.

В числе вопросов, которые затронули участники встречи, – возможности сотрудничества в области гостиничного, дорожного строительства, энергетики. Так, китайские инвесторы заинтересовались проектом строительства новой ТЭЦ мощностью до одной тысячи мегаватт в Артемовском городском округе. По предварительным расчетам стоимость реализации этого инвестпроекта составит около 40 миллиардов рублей.

Стороны обсудили особенности российского законодательства в сфере госэкспертизы, вопросы тарификации электроэнергии и такие детали для принятия инвестиционного решения, как сроки и условия возврата вложенных инвесторами средств, а также взаимные гарантии финансового сотрудничества.

«Данный проект может быть гарантирован долгосрочным договором с установленным тарифом на электроэнергию, учитывающим возврат инвестиций. Чтобы защитить интересы края, нам также надо быть уверенными в финансовой надежности партнера, поскольку мы обсуждаем проект не развлекательного центра, а объекта жизнеобеспечения», – подчеркнул Гагик Захарян.

Также говорили об экологичности и использовании альтернативных самовозобновляемых ресурсов при создании и эксплуатации подобных объектов.

«У этой компании уже есть опыт строительства крупной электростанции с использованием солнечных батарей в Китае, нам интересно будет изучить эффективность ее работы, чтобы рассчитать итоговую стоимость подобного проекта, себестоимость производства электро- и тепловой энергии», – отметила директор департамента энергетики Приморского края Алла Фортун.

С налоговыми преференциями специальных режимов ТОР и СПВ иностранных инвесторов познакомил заместитель директора по строительным вопросам Инвестиционного Агентства Денис Стародуб.

По итогам встречи стороны договорились детально проработать вопросы подготовки инвестиционного соглашения и продолжать сотрудничество.

«В случае принятия решения китайскими партнерами об инвестировании в энергетику Приморского края, мы будем оказывать максимальное содействие в сопровождении проекта и решении всех сопутствующих задач для его реализации. Для этого есть специальный институт развития – Инвестиционное агентство», – отметил врио вице-губернатора.