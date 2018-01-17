Женихи из Китая едут на Дальний Восток за невестами, сообщает «Deita.ru».

Тур для восьми граждан Китая в Хабаровск организовала хозяйка брачного агентства Елена. По ее словам, в достаточно дорогой тур приглашены только финансово благополучные женихи в возрасте от 25 до 46 лет из Шанхая, Пекина, Гонконга и Шэньчжэня. Здесь они встретились с девушками младше 35 лет, чтобы обсудить планы на будущее и составить представление о потенциальном браке.

Как пишет паблик khv_news, Елена посетовала на то, что в России на сегодняшний день «нехватка мужчин», а в Китае их больше, чем женщин. Это и натолкнуло ее на мысль реализовать подобный проект. Брачные туры складываются весьма удачно - в прошлом году пять китайцев нашли себе жену в России, в этом году — еще три. При этом русские девушки отмечают, что китайские мужчины очень надежные и уважительные.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что жительниц Приморья предлагают богатым китайцам.

Таисия Масина