Самой популярной целью в Новом году становится ведение здорового образа жизни, но одна китайская семья решила не ждать нового года. И их результат потрясает Интернет-пользователей, рассказывает «DEITA.RU».

Джесси Динг и его семья провели последние шесть месяцев, трансформируя свои тела с помощью диеты и физических упражнений. 32-летний учитель делал регулярные фото, которые он публиковал в Instagram, чтобы документировать и отслеживать прогресс семьи.

Динг рассказал, что изменение в их образе жизни произошло, когда мама и папа Динга переехали, чтобы помогать его беременной жене. Динг начал больше чувствовать связь с отцом, что послужило для него главной мотивацией того, чтобы его здоровье было на высоте.

«Мой отец всегда был довольно спокойным человеком, который рассчитывал на себя», - сказал он. «Когда некоторые неудачи в бизнесе погрузили его в депрессию, я заметил, что его здоровье ухудшается, и мне стало грустно», - сказал Джесси Динг. «Я хотел помочь ему снова стать здоровым, поэтому я намеренно набрал 10 килограмм, чтобы мы могли начать заниматься вместе. Фотографии помогли показывать ему прогресс, которого мы достигали».





После быстрой ходьбы отец и сын начали бегать, а затем поднимать веса в спортзале, чтобы нарастить мышцы, по словам Динга. И как только мама Динга увидела их прогресс, который они отслеживали каждые 10 дней по измерениям тела, она присоединилась и начала заниматься с мужем.

Динг сказал, что этот опыт отличается от прошлых попыток вести здоровый образ жизни, потому что они были друг для друга поддержкой и вели отчетность.

«Во-первых, вы должны прийти к этому и взять на себя обязательство следовать этому. Вы не можете просто сказать, что хотите, вы должны это понимать», - сказал Динг. «И вы должны делать это с любовью. Важное значение имеют регулярные упражнения, контроль рациона и поддержка друг друга».

Фотографии семейных преображений нашли большой отклик в сердцах подписчиков.

«Удивительная работа», - написал один из подписчиков.

«Просто хочу сказать, что вы и ваша семья – невероятное вдохновение, надеюсь, что я смогу следовать вашему примеру», - сказал другой комментатор.

«Невероятная история», - написал еще один.

Изначально задача была заниматься с марта по сентябрь, но семья придерживается нового образа жизни и по сей день сосредоточена на его поддержании.

Помимо упражнений, семья Динга советует пересмотреть план питания и сосредоточиться на здоровом питании.

«Есть вещь, которая очень важна для меня, - это обедать всей семьей. Еда должна быть домашнего приготовления, а не фаст-фуд», - сказал он. «Это очень помогает, я думаю».

Поразительная трансформация семьи Динга показывает, что здоровые изменения возможны посредством небольших шагов и отличной команды поддержки.

Алина Калинина

Фото: xyjesse\Instagram