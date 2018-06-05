Китайские инвесторы рассказали, почему им нужна приморская продукция
Китайские инвесторы заинтересованы в приморской продукции из-за отсутствия ГМО, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и председатель Совета директоров Китайской международной продовольственной инвестиционной компании Сунь Бай обсудили это на встрече.
«Нашей компанией напрямую управляет Правительство Китая. Мы занимаемся строительством различной инфраструктуры, а также сельским хозяйством, которое сейчас является стратегическим направлением», – рассказал Сунь Бай о работе компании.
Тарасенко акцентировал внимание на вопросах возможного сотрудничества с китайскими инвесторами.
«Сейчас наша задача – восстановить рисовые плантации, развивать звероводство. Также большое количество проектов связано со строительством. Готовы сотрудничать по этим направлениям», – сказал он.
Отмечается, что китайскую сторону заинтересовали проекты в области сельского хозяйства. Они обозначили, что готовы сотрудничать, а их позволят увеличить производство риса. Китайские инвесторы заинтересованы в экспорте свинины, сои и кукурузы из Приморья, так как приморская продукция не содержит ГМО.
Вице-губернатор Константин
Богданенко отметил, что в Приморье планируется строительство зернового
терминала в Зарубино, что позволит снизить затраты на логистику.
Китайские инвесторы
заинтересовались и строительством терминала, попросив подробную информацию,
чтобы детально познакомиться с проектом.
Ирина Петрова