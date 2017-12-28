Американские спутники разведки зафиксировали китайские корабли, продающие нефть северокорейским судам на Западном море, примерно 30 раз с октября, сообщает «Deita.ru».

Об этом заявила южнокорейская газета ChosunIlbo. Согласно источникам в правительстве Южной Кореи, спутники сняли крупные китайские и северокорейские суда, незаконно торгующие нефтью в части Западного моря, ближе к Китаю.

На спутниковых снимках даже отображаются названия кораблей. Источник в правительстве сказал: «Нам нужно сосредоточиться на том факте, что незаконная торговля началась после того, как в сентябре Совет Безопасности ООН решительно ограничил импорт нефтепродуктов в Северную Корею».

Департамент казначейства США поместил шесть северокорейских судоходных и торговых компаний и 20 судов в санкционный список 21 ноября, когда он опубликовал снимки со спутника, сделанные 19 октября, на которых было изображено судно под названием «Ryesonggang 1», соединенное с китайским судном.

Департамент отметил, что эти два судна, по-видимому, незаконно торгуют нефтью, чтобы обойти санкции.

Судоходная торговля с Северной Кореей в открытом море запрещена в Резолюции 2375 СБ ООН, принятой в сентябре, но такие нарушения практически невозможно обнаружить, пока Китай не будет агрессивно бороться с контрабандой, пишет издание.

Проблема в том, считает южнокорейская газета, что любое эмбарго на нефть, введенное в отношении Севера в случае дальнейших провокаций, вероятно, будет бесполезным до тех пор, пока продолжается незаконная контрабанда.

Неясно, намеренно ли китайское правительство смотрит в другую сторону, но маловероятно, что ему ничего не известно, учитывая объем, пишет южнокорейское СМИ.

Алина Калинина