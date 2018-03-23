Космический корабль Tiangong-1 вышел из-под контроля в сентября 2016 года, он содержит опасные химические вещества. TheDaily Mail пишет, что Владивосток – один из городов, на который он может упасть на следующей неделе, сообщает DEITA.RU.

Неконтролируемая китайская космическая станция, несущая высокотоксичные химикаты, может врезаться в Землю с 30 марта по 6 апреля.

Интерактивная карта SatView позволяет отслеживать космическую станцию в режиме реального времени, и она предсказывает, что Tiangong-1 должен вновь войти в атмосферу в 07:37 GMT 3-го апреля над Новой Зеландией

По мнению экспертов, следящих за космической станцией, есть максимальная вероятность ее столкновения с рядом городов, включая Нью-Йорк, Барселону, Пекин, Стамбул, Рим, и Торонто. Под угрозу попали также российские Владивосток и Сочи.

Эксперты считают, что большая часть китайской космической станции будет уничтожена при входе в атмосферу. Тем не менее, есть вероятность, что ее части, содержащие опасный гидразин, могут упасть в густонаселенный пункт.

Гидразин - это химическое вещество, которое включено в ракетное топливо, оно представляет собой бесцветную масляную жидкость или иногда белое кристаллическое соединение с очень реакционноспособным основанием.

Известно, что он вызывает раздражение глаз, носа и горла, головокружение и даже приводит к росту злокачественных опухолей.

В последние месяцы космический корабль ускоряется, и теперь он падает более чем на 6 км в неделю. В октябре он падал на 1,5 км в неделю.

Алина Калинина