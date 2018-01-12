Задержанный в Китае мужчина в отделении полиции повел себя, как маленький мальчик, сообщает «Deita.ru».

Сначала он просунул голову между прутьями решетки, а затем, когда не смог самостоятельно высвободиться, не нашел ничего лучше, как расплакаться.

Сотрудники полиции пытались помочь нерадивому преступнику - изо всех сил старались раздвинуть прутья и протолкнуть голову, однако безуспешно. Все это время мужчина еще громче кричал и плакал.

В итоге, как пишет Блокнот, задержанного все-таки удалось освободить., при этом не сообщается, получил ли он какие-либо травмы.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что преступник оригинально обокрал офис во Владивостоке.

Таисия Масина