тюрьма
Источник изображения: «Deita.ru»

Задержанный в Китае мужчина в отделении полиции повел себя, как маленький мальчик, сообщает «Deita.ru».

Сначала он  просунул голову между прутьями решетки, а затем,  когда не смог  самостоятельно высвободиться, не нашел ничего лучше, как расплакаться.

Сотрудники полиции пытались помочь нерадивому преступнику - изо всех сил старались раздвинуть прутья и протолкнуть голову, однако безуспешно. Все это время мужчина еще громче кричал и плакал. 

В итоге, как пишет Блокнот, задержанного все-таки удалось освободить., при этом  не сообщается,  получил ли он какие-либо  травмы.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что преступник оригинально обокрал офис во Владивостоке.

Таисия Масина