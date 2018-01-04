клубника
Источник изображения: соцсети

Необычная картина открылась жителям Уссурийска Приморского края, сообщает «Deita.ru».

Как пишет популярный паблик в соцсети,  чудеса случились на улице Суворова - в январе на дереве появилась клубника. Однако, чудо оказалось,  само собой, рукотворным. По мнению пользователей интернет-пространства просто "кто то обожрался и стал выкидывать".

Согласно другому мнению,  купленные ягоды оказались невкусными и чтобы не отправлять дорогостоящий продукт в помойку, их  повесили для птиц.

Напомним,  ранее «Deita.ru» сообщало о необычном пассажире, замеченном в грузовичке на улицах Владивостока.

Таисия Масина