Необычная картина открылась жителям Уссурийска Приморского края, сообщает «Deita.ru».

Как пишет популярный паблик в соцсети, чудеса случились на улице Суворова - в январе на дереве появилась клубника. Однако, чудо оказалось, само собой, рукотворным. По мнению пользователей интернет-пространства просто "кто то обожрался и стал выкидывать".

Согласно другому мнению, купленные ягоды оказались невкусными и чтобы не отправлять дорогостоящий продукт в помойку, их повесили для птиц.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало о необычном пассажире, замеченном в грузовичке на улицах Владивостока.

Таисия Масина



