Власти Северной Кореи продолжат наращивать ядерную мощь в ближайшей перспективе, сообщает Deita.ru. Об этом информируется РИАФАН.

По словам северокорейского представителя, власти страны будут наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы. Эта тенденция продолжится ровно до тех пор, пока со стороны США и других стран, поддерживающих американцев, будет оставаться угроза ядерного удара и шантажа.

Отметим, это принципиальная позиция властей КНДР.

Напомним, ранее Deita.ru сообщало, что Пхеньян осуществил очередной ракетный запуск после двухмесячного перерыва.

Екатерина Лапкина