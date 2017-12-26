Согласно данным разведки, Северная Корея создала новый искусственный спутник «Kwangmyongsong-5», сообщает «Deita.ru».

Подробности и технические характеристики нового спутника неизвестны.

Предыдущий запуск искусственного спутника Kwangmyongsong-4 с помощью ракеты-носителя Kwanmyonson состоялся 7 февраля 2016 года с космодрома Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто. По данным японских и южнокорейских военных, ракета была усовершенствованной модификацией носителя «Unha-3» («Млечный путь»), гражданской версии межконтинентальной баллистической ракеты "Taepodong-2".

Недавно СБ ООН ужесточил санкции в отношении Северной Кореи. Они предусматривают более низкие объемы экспорта нефти в Северную Корею, возвращение северокорейских рабочих, работающих за границей, на родину в течение двух лет, а также жесткое преследование судов, провозящих нелегально нефть и уголь из Северной Кореи.

Пхеньян назвал санкции «актом войны», объяснив, что ядерное оружие страны является средством самообороны против ядерных угроз и шантажа со стороны США, что побуждает страну к дальнейшему укреплению своего ядерного арсенала.

Алина Калинина