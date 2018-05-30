Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе Примгидромета.

Сегодня, 30 мая, высотный центр будет смещаться над южной половиной Приморья. Дожди с грозами охватят большую часть края, на побережье туман. При облачности и дожде день будет прохладнее вчерашнего, температура воздуха +13…+22°C. На северо-востоке в первой половине дня будет солнечно, облачность фронта подойдёт сюда позже, воздух успеет прогреться до 26…+30°C.

Ближайшей ночью высотный центр переместится в Японское море. В Приморье дожди ослабеют. Минимальные температуры существенно не изменятся. Завтра днём в поле пониженного атмосферного давления возможно образование конвективной облачности, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Воздух прогреется до +24…+31°C, в прибрежных районах +16…+23°C.

Во Владивостоке сегодня облачно, местами туман, вечером небольшой дождь. Температура воздуха +12…+15°C.

Завтра в краевом центре переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 8-11 градусов тепла, днём 20-23 градусов.

Ирина Петрова