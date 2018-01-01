Ведущая телеканала «Пятница» Мария Ивакова рассказала об отношении к российскому спорту. Слова журналистки приводит Eurosport, сообщает «Deita.ru».

«Мне кажется, русские футболисты похожи на колхозников. Как-то нет среди них образцов. Чтобы были с манерами, красавцы. Вообще на ум никто не приходит», — заявила Ивакова.

При этом ведущей нравятся баскетболисты. «Вот недавно летела одним самолетом с баскетбольным клубом — там как на подбор. Причем клуб неизвестный. Наверное, все красивые парни собрались в таких командах», — отметила Мария Ивакова.

Как ранее сообщало «Deita.ru», Президент России Владимир Путин скептически оценил российский футбол. «Если российский футбол будет зрелищным, на наших стадионах будут аншлаги, тогда телевизионные и прочие права на матчи будут адекватны вложениям, которые мы сейчас делаем, а наш футбол станет конкурентоспособным на мировом рынке и все скажут, что футбол — это истинно русская игра», - сказал президент «Зенита» Фурсенко.

Путин, услышав такое высказывание, отнесся к нему скептически. «Молодец, Сергей! Истинно русская игра — футбол! Восемь человек иностранцев бегают на поле, за „Зенит“ играют в Лиге Европы! Во молодец!», - сказал глава государства.

Дмитрий Санников