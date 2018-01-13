УМВД России по Приморскому краю озвучила статистику нарушений и наложенных за них штрафов, сообщает «Deita.ru».

Цифры поражают воображение: за год в Приморье в объективы видеофиксаторов, по данным ведомства, попались свыше 800 тысяч нарушителей ПДД.

Возбуждено 829 тысяч 526 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 391 миллион 176 тысяч рублей.

ГИБДД при этом напоминает: штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При оплате штрафа за ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, гражданам предоставляется скидка в 50%.

Неуплата штрафов в установленный законодательством срок является административным правонарушением.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что ответственность не может удержать приморцев от пьянки.

Таисия Масина