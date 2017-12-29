Плановые проверки коллекторских агентств начнутся с 2018 года, об этом «Deita.ru» сообщили в Федеральной службе судебных приставов России.

Проверки будут организованы в 79 агентствах согласно плану, который размещен на официальном интернет сайте ФССП России.

В Приморском крае проверят две компании наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Самарской областью, Красноярским, Хабаровским краем, Еврейской автономной областью, Кемеровской областью, Башкирией, Татарстаном, Ставропольским краем, Ростовской, Астраханской, Саратовской и Ленинградской областями, а также Удмуртией, Алтайским краем, Калининградской, Курской, Тульской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Свердловской и Челябинской областями.

Под трехлетний мораторий на проведение плановых проверок подпадают те коллекторские агентства и фирмы, которые относятся к малому и среднему бизнесу.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что помогло приставам выйти на след наглых коллекторов в Приморье.

Таисия Масина















