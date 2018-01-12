В полицию Владивостока с сообщением о поступающих угрозах со стороны неизвестных обратилась жительница Ленинского района Владивостока. Женщина рассказала, что ей звонят коллекторы, которые требуют деньги и обещают большие проблемы, сообщает корреспондент «Deita.ru”.

Горожанка пыталась объяснить, что ничего не должна, но неизвестные продолжили свои угрозы, а затем вообще пообещали оторвать голову ее несовершеннолетнему ребенку.

После таких заявлений 33-летняя женщина решила обратиться за помощью в правоохранительные органы и сообщить о происходящем. Гражданка попросила привлечь коллекторов к ответственности, так как она серьезно опасается за жизнь членов своей семьи.

По факту поступившего сообщения стражи порядка проводят проверку. Личности звонивших устанавливаются.

Игорь Бегунов