В мясе говядины сахалинского производство обнаружено превышение нормы количества микроорганизмов в 300 раз, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области.

Так, при исследовании партии говядины общим весом в 220 килограммов выявлено значительное превышение нормы по показателю уровня бактериальной обсемененности. Максимально допустимый уровень бактериальной обсемененности в мясе оказался превышен в 300 раз. Продукция произведена сахалинским сельскохозяйственным товаропроизводителем.

Специалисты отмечают, что величина этого показателя зависит от многих факторов и характеризует, прежде всего, уровень соблюдения санитарно-гигиенических требований при производстве и хранении продукции.

Высокое содержание микроорганизмов в продуктах питания может вызвать пищевое отравление, проявляющееся в виде диареи, гастроэнтерита.

Екатерина Лапкина