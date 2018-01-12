Как сообщили в Госавтоинспекции Приморского края, в 2017 году по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 829 тысяч 526 дел об административных правонарушениях, информирует Deita.ru.

Сумма наложенных штрафов составила 391 млн 176 тыс. рублей.

Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 781 тыс. 609 постановлений о наложении штрафа на сумму 335 млн 061 тыс. 250 рублей, 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) – 46 тыс. 975 постановлений на сумму 55 млн 335 тыс. 750 рублей.

Штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом при оплате штрафа за ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, гражданам предоставляется скидка в 50%.

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