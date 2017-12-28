Житель одного из домов в поселке Тавричанка Надеждинского района утверждал, что в квартире температура воздуха составляет 8 градусов, сообщает «Deita.ru».А согласно нормам СанПина, температура в квартирах должна быть не менее 18 градусов.«Такого просто не может быть, - заверили нас в администрации поселения, - что в квартире 8 градусов тепла и об этом никто не знает. Ежедневно в диспетчерскую службу стекается вся информация, а подобных сигналов не поступало».Как удалось выяснить «Deita.ru», проблема с отоплением – в одном из домов по улице 60 лет ВЛКСМ в посёлке Тавричанка Надеждинского района. Действительно, к автору фото незамедлительно выехала комиссия. Специалистами был произведён контрольный замер. В управляющей компании «Тавричанка» рассказали, что во время проверки температурного режима в квартире было зафиксировано 18 градусов.«Это температура норматива, - отметили специалисты, - конечно, хочется теплее, но таковы утверждённые нормы. Отметим, что в квартире «раскрыт» так называемый холодильник, который устанавливался по проекту в таких пятиэтажках при строительстве. В те годы – начало 60-х, у многих жителей холодильников практически не было, тогда в«хрущевках» предусмотрели специальную нишу под подоконником, куда жильцы складывали продукты. По сравнению с общей температурой в квартире, там сохранялась прохлада, потому что была только одна кирпичная кладка».В квартире заявителя, как рассказали «Deita.ru» специалисты, дверцы холодильника сняты, что также может снизить температуру в этом месте.Отметим, что на фото, опубликованном в сосетях, градусник снят рядом с окном. Возможно, в месте, где располагается «холодильник».Также здесь есть еще одна проблема, которую можно решить только после завершения отопительного сезона. Дело в том, что в 2011 году в доме проводился капитальный ремонт, в результате которого в одном из подъездов тепло поступает не как принято, по «обратке», а напрямую. Говоря по-простому, тепло идет не с верхних этажей на нижние (как положено по проекту), а, наоборот, поступает снизу на верхние. Поэтому на верхних этажах более прохладно, чем на первом.«Ремонт этого стояка можно провести, когда в трубах не будет воды, то есть когда завершится отопительный сезон, - пояснили в управляющей компании, - это уже статья расходов на капитальный ремонт. Жильцы сами должны решить, кто и когда будет его проводить, могут обратиться в нашу УК или найти других специалистов. Все зависит от их желания».При этом специалисты настоятельно рекомендуют о любых проблемах, связанных с прохождением отопительного сезона, сообщать в свои УК, единую диспетчерскую службу, чтобы оперативно реагировать и принимать меры.В данном случае комиссия зафиксировала норму – 18 градусов, а в соседнем подъезде этого же дома по улице 60 лет ВЛСКМ жильцы жалуются, что в квартирах жарко.

Инна Эстрина