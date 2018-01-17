Задолженность в размере свыше 2,1 миллиона рублей погасили перед работниками коммунального предприятия в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Установлено, что в нарушение норм трудового законодательства на МУП «ЖКХ-Восход» имелась задолженность по заработной плате на сумму свыше 2,1 млн рублей за ноябрь минувшего года.

Кроме того, по постановлениям прокурора коммунальное предприятие и его директор привлечены к административной ответственности по части «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» КоАП в виде штрафов на общую сумму 40 тысяч рублей.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о печальной статистике относительно невыплат заработной плат на предприятиях Дальнего Востока. Так, по состоянию на 1 декабря 2017 года только в Приморье задолженность составила 473,4 миллиона рублей.

Екатерина Лапкина