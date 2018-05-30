Аварийно-восстановительные работы на водоводе завершены в посёлке Славянка Хасанского муниципального района завершены, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

Холодное водоснабжение подано потребителям в полном объёме.

Напомним, что 30 мая в 06.30 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что на водоводе холодного водоснабжения в посёлке Славянка Хасанского муниципального района произошел порыв трубы диаметром 425 мм. Было принято решение о сливе воды из системы водоснабжения. От централизованного водоснабжения были отключены более 70 многоквартирных домов и 9 социально значимых объектов.

Работы по восстановлению холодного водоснабжения проводила бригада МУП «Славянка-Водоканал» в составе 14 человек и 5 единиц техники.

Ирина Петрова