В субботу, 24 марта, Toyota Mark II устроил нелепейшую аварию под Второреческим путепроводом во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Фотографию с места аварии опубликовал популярный паблик в Instagram.

Как предполагают опытные автомобилисты, характерная потертость на бордюре говорит о том, что автомобиль «носом туда клюнул», перескочил через бордюр и срезал себе полкрыши об так называемый бетонный нож.

Что послужило причиной аварии на данный момент не известно. Информации о пострадавших не поступало.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в Сети. «Он хотел, как Гарри Поттер», «Компактно вошел», «Решил уйти в "подмостье"», — шутят комментаторы.

Екатерина Лапкина