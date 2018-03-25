25 Март 2018, 09:15
«Компактно вошел» — в Сети обсуждают смешное ДТП из Владивостока
Источник изображения: dps_vl
В субботу, 24 марта, Toyota Mark II устроил нелепейшую аварию под Второреческим путепроводом во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Фотографию с места аварии опубликовал популярный паблик в Instagram.
Как предполагают опытные автомобилисты, характерная потертость на бордюре говорит о том, что автомобиль «носом туда клюнул», перескочил через бордюр и срезал себе полкрыши об так называемый бетонный нож.
Что послужило причиной аварии на данный момент не известно. Информации о пострадавших не поступало.
Инцидент вызвал бурное обсуждение в Сети. «Он хотел, как Гарри Поттер», «Компактно вошел», «Решил уйти в "подмостье"», — шутят комментаторы.
Екатерина Лапкина