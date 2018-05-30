Во Владивостоке перед судом предстанет бывший сотрудник компании, входящей в холдинг ДНС. Его обвиняют в хищении почти 95 миллионов рублей, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре края.

По версии следствия, преступления совершены в период с 2013 года по 2016 год, когда фигурант работал в компании, входящей в холдинг ДНС, и в его должностные обязанности входило планирование, координация работ по проведению рекламных кампаний.

Он вел переговоры с контрагентами – фирмами, предоставляющими рекламные услуги в сети Интернет (расположенные на территории Ростова-на-Дону), а также компаниями, которые предоставляют неисключительные права пользования программным обеспечением, музыкальными произведениями, расположенными на территории Москвы.

Действуя из корыстных побуждений, он вводил в заблуждение представителей указанных фирм о механизме осуществления расчетов за оказанные ими услуги, одновременно обманывая руководство ДНС о действительной стоимости выполненных работ, умышленно завышая ее.

После окончательного расчета он присваивал себе разницу в стоимости оплаченных работ и услуг. В результате таких действий ему удалось похитить почти 95 миллионов рублей, 70 миллионов рублей из которых легализовал путем приобретения недвижимости и автомобилей.

В ходе предварительного следствия к нему заявлены исковые требования о возмещении причиненного ущерба, в обеспечительных целях наложен арест на его имущество (2 квартиры, гаражный бокс, транспортные средства и другое).

Уголовное дело направлено прокурором города в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Ирина Петрова