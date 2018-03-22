Водителей будут наказывать за нарушения, снятые на гаджеты, сообщает DEITA.RU

По информации "РГ", эти поправки предоставляют право гражданам, зарегистрированным на портале Госуслуг, используя специальное программное обеспечение, снимать нарушения на свои гаджеты и незамедлительно отправлять эти материалы в ГИБДД для принятия решения в отношении нарушителя.

Однако сейчас на практике видно, как некоторые граждане злоупотребляют своим правом. В некоторых регионах уже есть специальные мобильные приложения, по которым наказывают, например, за парковку в неположенном месте. Однако довольно часто люди получают штраф за то, что припарковали машину без нарушений. Поэтому список актуальных нарушений еще уточняется.



Злоупотребляющим своим правом за ложные показания будет грозить штраф от одной до полутора тысяч рублей, а за фальсификацию доказательств уголовная статья со штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, а то и арест на срок до 4 месяцев.



Михъаил Грач