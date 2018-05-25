Российских владельцев некоторых моделей Lexus автоконцерн Toyota предупреждает о неполадках с подушками безопасности, сообщает DEITA.RU.

Из России сейчас отзывают более 3 тысяч машин из‐за обнаруженного в передних подушках безопасности брака.

Как пишет 360tv, это касается моделей Lexus ES 350, Lexus GX 460, Lexus IS 250, Lexus IS 250C, Lexus IS-F, проданных в период с марта 2010 года по май 2012 года.



Владельцев проинформируют по электронной почте или по телефону. Ремонт по замене газогенератора передней пассажирской подушки безопасности будет бесплатным.



Таисия Масина