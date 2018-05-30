Елена Кошкарева, кондитер из Владивостока, победила в международном кондитерском конкурсе, сообщает DEITA.RU.

Конкурс проходил в рамках International Show Gastreet 2018 в Красной Поляне.

Корреспондент DEITA.RU связался с победительницей, которая уже собирается возвращаться во Владивосток.

«Для меня самым важным были взгляды людей, которые не отходили от меня на протяжении всего мероприятия. Я видела их удивление. Кубок для меня не важен – он будет стоять в моей коллекции, а участие в этом конкурсе останется в моей памяти навсегда», - поделилась Елена.

Не обошлось и без сложностей. По словам кондитера, когда она проделала большую часть работы и стала складывать декор для торта в упаковку, взяв его в руки, она поняла, что цветы не держат форму. Отработанный рецепт из шокопасты не прошел проверку сочинскими климатом, температурой и влажностью. Но решение было найдено, и был создан новый рецепт для цветов на торт. В итоге, кондитерский 8-ярусный шедевр с черемуховым вкусом и цветами из шоколада стал лучшим свадебным тортом России.

Влада Золотова

Фото: Елена Кошкарева