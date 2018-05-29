Результаты Тихоокеанского туристского форума были озвучил директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков, сообщает DEITA.RU.

Как в целом прошел Тихоокеанский туристский форум?

Безусловно, все, что мы хотели, мы сделали. Действительно ощущался дух развития туризма. Помимо тех мероприятий, которые входили непосредственно в Тихоокеанский туристский форум, проходили еще несколько мероприятий. Присутствовали порядка 40 иностранных представителей от туристских компаний и от представителей круизной сферы. Было более 40 представителей наших 11 регионов.

На мой взгляд и по тем оценкам, которые мы получили от иностранных партнеров и регионов, Международный молодежный туристский конгресс удался. Сессия, посвященная морскому туризму – бесподобна, и практикоориентированная часть была очень интересна и полезна для наших партнеров из других регионов Дальнего Востока. У регионов была возможность не только высказать предложения, но и сформировать абсолютно понятный перечень их решения. В рамках этого межрегионального совещания наши коллеги говорили о том, что подписана концепция федерально-целевой программы по развитию туризма, и за Дальним Востоком как за одним из приоритетных направлений закреплено развитие морского туризма, что очень приятно. Совместно с регионами мы сформировали план реализации проекта «Восточное кольцо России», он согласован уже министерством культуры и Ростуризма, и сейчас наши партнеры определят дату его подписания.

Сколько было участников Тихоокеанского туристского форума? Какое количество секций было проведено?

Я делал оценку именно по количеству профессионалов. Власть плюс бизнес, организованные делегации Дальнего Востока – более 40 человек. Это именно тех, кто участвовал во всех мероприятиях. Если мы будем говорить об иностранцах, то их итоговое количество – более 300 человек.

Международный молодежный туристский конгресс включал в себя 6 секций. 11-е заседание Совета по туризму состояло из нескольких тематических блоков – там было 3 мероприятия. Если говорить о сессии, посвященной морскому туризму, то она состояла из двух блоков. Еще нужно добавить сюда пленарное заседание в рамках ТТФ, которое было посвящено развитию круизного туризма. Плюс, у нас были 3 дополнительные площадки. Плюс, межрегиональное совещание – системное мероприятие для органов исполнительной власти регионов. Кроме того, две сессии: одна была посвящена событийному туризму, вторая – развитию экономического туризма на особо охраняемых природных территориях. Конечно, услышали видение администрации города Владивостока: какие акценты расставляют они, с чем бы они хотели работать – мы понимаем, что работать нам точно нужно вместе. Также у нас прошла творческая встреча со съемочной группой художественного фильма «Смотрите, как красиво».

На момент закрытия регистрации было зарегистрировано 740 участников, но, как показала фактическая посещаемость, их было намного больше – больше 1000 человек.

Какие основные итоги можно подвести по морскому туризму?

Российское развитие морского туризма было главной темой. И именно эту тему мы развивали последние два года, потому что понимали, что морской туризм, прибрежный туризм – это визитная карточка Владивостока. И отрадно, что в этом году эта тема была заявлена в качестве основной на пленарном заседании. Наша сессия была поделена на 2 части: первая была посвящена круизному туризму, на нее были приглашены круизные компании Японии, Кореи, Китая и наши транспортные компании, туристические компании, осуществляющие прием круизных судов, и компании, занимающиеся обслуживанием малых экскурсионных форм морского туризма. И отрадно, что эта сессия показала высокий интерес со стороны всего этого большого сегмента. По итогам была проведена дискуссия в формате B2B между представителями различным стран. Это помогло наладить контакты и определить основные направления развития.

С каждым годом интерес к этому мероприятию растет колоссально. И мы за эти годы получили существенные результаты: увеличение судозаходов, улучшение качества обслуживания, использование современных технологий обслуживания, увеличение скорости обработки данных туристов на паспортном контроле и так далее. Это свидетельствует о правильном направлении, выбранном в рамках государственной программы "Развитие туризма в Приморском крае".

Каких результатов по круизному туризму удалось достичь во время Форума?

В рамках итогов форума хочу со своей стороны обратить внимание на то, что все усилия организаторов были направлены на то, чтобы получить такой результат: повлиять на рост количества транзитных судозаходов и отработать возможности отправки круизов непосредственно из Владивостока, либо из ближайших к нам пунктов северо-восточной Азии. Поэтому в рамках форума и пленарной дискуссии был организован ознакомительный тур силами и российской стороны и вьетнамского агентства экономического развития, также Китай был приглашен российской стороной. И безусловно мы встречались с коллегами. Мы обсуждали, каким образом можно объединить усилия для того, чтобы привлекать в регионы Японского и Восточного моря большее количество сухозаходов. И здесь мы договорились с нашими коллегами заключить меморандум о создании профессиональных сетей круизных портов, чтобы совместными усилиями общаться с круизными компаниями и предлагать им проекты круизных маршрутов, что будет более эффективно. И также очень важным вопросом был потенциал российского рынка для круизных пассажиров, который может быть задействован в регионе северо-восточной Азии. Мы понимаем, что этот спрос есть и со стороны российского рынка, потому что один из самых частых вопросов, с которым к нам подходили, это: «Когда же уже можно будет из Владивостока отправиться в круиз?» Международные компании, безусловно, тоже заинтересованы в пополнении своего рынка, поэтому сейчас мы будем разрабатывать меры для того, чтобы российский рынок пришел в большей степени в регион северо-восточной Азии, помимо увеличения количества транзитных судозаходов.

Каким образом принимали участие в ТТФ студенты?

У нас в рамках ТТФ проходило несколько мероприятий, инициатором которых был ДВФУ, в том числе Школа экономики и менеджмента. Задача форума и цель, наверное, отражены в теме панельной дискуссии, которая называлась «Новые тренды в международном молодежном туризме». И вопросы ставились такие: «Сможет ли молодежь стать реальным игроком в сфере туризма и гостеприимства?», «Какие молодежные инициативы уже сегодня нужны туризму?», «Какие проекты необходимы для этой отрасли в Приморском крае?» Ребята не были просто «массовкой» и просто участниками, у них появилась возможность быть спикерами и даже экспертами на некоторых интерактивных площадках.

В Международном молодежном конгрессе приняли участие 605 человек. Для нас эта цифра очень большая.

Как обстоят дела с развитием событийного туризма?

Сессия событийного туризма проходила впервые в рамках форума. Масштаб сессии был представительный. У нас участвовали именитые игроки нашего рынка: это представители московского Экспоцентра, представители торгово-промышленной палаты Китая, корейской национальной ассоциации по туризму, северокорейские представители. Это практически все организаторы деловых событийных мероприятий. Форум - это та площадка, которая позволяет не только встретиться и поговорить, но и практически оказывать влияние на развитие туризма. Все отмечают, что у нас создана такая замечательная конгрессная площадка. У нас конгрессная деятельность достаточно хорошо развивается и показывает эффективные результаты как для развития региона, так и для развития экономики края.

То, что касается выставок, да, они у нас немного в застойном состоянии, в том плане, что у нас нет постоянно действующей специализированной площадки. Сейчас такая площадка появилась, и уже прошло там первое мероприятие – международный автосалон.

Кроме того, например, с китайскими коллегами мы разработали программу, которую будем осуществлять на нашей территории.

Как будет развиваться туризм на особо охраняемых природных территориях?

Эта площадка была очень оживленной в общении о развитии туристической деятельности. Было очень интересно послушать и посмотреть на своих коллег, представители которых приехали практически со всех особо охраняемых территорий. Интересен был их разнообразный опыт, полезно его послушать, особенно нам, начинающим в этом деле; найти себе заинтересованных партнеров. У нас сформированы уже 2 проекта туристско-рекреационных комплексов на территории нашего национального парка, а также прилегающих к нему территорий.

Особо охраняемые природные территории были представлены Приморским и Хабаровским краями, Сахалином, Камчаткой, Амурской областью.

Почему не был представлен гастрономический туризм?

Гастрономический туризм был представлен на фестивале мидий. По поводу организации самого мероприятия: организаторы потенциальной сессии сделали акцент на привлечении к нам на территорию профильных экспертов. Ввиду небольшого срока, данного на организацию этого мероприятия, ключевые спикеры не подтвердили возможность своего участия. Так как все мероприятие было завязано именно на этом, мы смогли собственными силами и силами наших коллег с Дальнего Востока оценить организацию на нескольких площадках. Это тот проект, который можно ретранслировать на другие регионы Дальнего Востока, проект очень интересный. Когда объединяется несколько регионов и ресторанов, результат всегда более наглядный. Можно с уверенностью сказать, что успешным этот проект был. Мы разговаривали с основными поставщиками, они, если честно, не ожидали такого ажиотажа у нас на территории фестиваля и подумывают о том, чтобы основной акцент сделать на регионе.

Влада Золотова