Рефконтейнер во дворе жилого дома в поселке Пограничный вскрыли сотрудники ФСБ, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора.

В нем обнаружено более 6 тонн рыбной продукции, из которой более тонны - соленая лососевая икра и более 5 тонн - мороженая рыба (верхогляд, щука, судак, касатка, вьюн, карась, толстолоб). Ее качество владелец подтвердить не смог.

На всю продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность продукции, ее прохождение ветеринарно-санитарной экспертизы. Отсутствовала и маркировка изготовителя, поэтому сроки годности определить не представлялось возможным.

На основании данных фактов продукция признана опасной, изъята и помещена на изолированное хранение.

Таисия Масина