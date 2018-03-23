барак
Источник изображения: ОНФ

Рефконтейнер во  дворе жилого дома в поселке Пограничный вскрыли сотрудники ФСБ, об этом  DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора.

В нем обнаружено более 6 тонн рыбной продукции,  из которой  более тонны -  соленая лососевая икра и более 5 тонн  - мороженая рыба (верхогляд, щука, судак, касатка, вьюн, карась, толстолоб). Ее качество владелец подтвердить не смог.

На всю продукцию  отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность продукции, ее прохождение  ветеринарно-санитарной экспертизы. Отсутствовала и маркировка изготовителя, поэтому сроки годности определить не представлялось возможным. 

На основании данных фактов продукция признана опасной, изъята и помещена на изолированное хранение. 

Таисия Масина

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