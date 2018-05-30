Гражданина России, прибывшего из Китая, задержали уссурийские таможенники, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ДВУТ.

Он заявил об отсутствии у него запрещенных или ограниченных к перемещению товаров, а также подлежащих таможенному декларированию. Однако сотрудники все же обнаружили в багаже мужчины два ножа. Как пояснил задержанный, он приобрел их для себя и своего отца.

Экспертиза показала, что это ножи клинкового типа, которые считаются холодным гражданским оружием. Разрешительных документов на них не оказалось.

По факту недекларирования товаров в установленной форме возбуждено дело об административном правонарушении.

Таисия Масина