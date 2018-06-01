Заход в порт Саттахип в Таиланде завершил отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в пресс-службе ВВО, большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и средний морской танкер «Печенга» прибыли туда с неофициальным визитом.

В период стоянки командир отряда кораблей и сопровождающие его офицеры нанесли протокольный визит командующему ГВМБ «Саттахип», а на борту БПК «Адмирал Виноградов» прошла церемония встречи чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Таиланд Кирилла Барского.



Кроме того, Ввеннослужащие ТОФ и ВМС Таиланда сразились в товарищеском матче по футболу. Также тайские моряки провели для россиян экскурсию на борт легкого авианосца ВМС Таиланда «Чакри Нарубет».



Таисия Масина



