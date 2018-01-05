Граждан КНДР призвали не смешивать водку с пивом по случаю Нового года, сообщает «Deita.ru».

Примечательно, что сделано это было по Центральному радио, где корейцам рекомендовали не пить водку больше, чем в эквиваленте 80 миллилитров спирта за вечер, причем водку и пиво лучше пить отдельно.

Как пишет информационное агенство Ренхап, жителей КНДР предупредили, что если слишком много употреблять алкогольные напитки или смешивать водку с пивом, это может плохо повлиять на сердце и печень, которые играют важную роль в регулировании температуры тела.

Данное предупреждение озвучено по радио в связи с тем, что в годы военной диктатуры среди местных жителей распространилась армейская культура употребления «коктейля-бомбы», состоявшего из крепкого алкоголя, смешанного с пивом для достижения скорого и сильного опьянения.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в России запретили производство слабоалкогольных напитков.

Таисия Масина