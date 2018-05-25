Туриста, который приехал из Южной Кореи, ограбили во Владивостоке, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В полицию обратился мужчина, приехавший на отдых во Владивосток из Республики Корея. Он рассказал о том, что стал жертвой грабителя. Сумму причиненного ущерба мужчина оценил в 800 долларов США. Полицейские опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Выяснилось, что ночью к иностранному гражданину подошел мужчина, познакомился с ним и после этого открыто похитил его сумку, в которой находились деньги и документы, и скрылся.

Ориентировка с приметами подозреваемого была передана наружным нарядам полиции. Был задержан уроженец одной из стран Средней Азии. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

Похищенные деньги и документы изъяты и возвращены законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Подозреваемого заключили под стражу. Устанавливается причастность фигуранта уголовного дела к ранее совершенным преступлениям.

Ирина Петрова