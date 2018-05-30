«Корпорация развития Дальнего Востока» (на 100 процентов принадлежит «Росимуществу») и АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» заключили соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего развития «Камчатка».

Действо прошло в присутствии нового министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова и губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» (входит в УК «Аэропорты Регионов») в статусе резидента ТОР «Камчатка» приступит к осуществлению реконструкции аэропорта «Елизово» и его последующей эксплуатации. Пока не известно, в каком объеме госкорпорация окажет содействие камчатскому аэропорту.

Как стало известно корреспонденту «DEITA.RU» владельцами УК «Аэропорты Регионов» являются кипрская компания «ФУЛГЕЙТ КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД» и близкий к ГК «Ренова» Виктора Вексельберга Николай Ульянов.

Инвестиции корпорации размещены в России, Швейцарии, Италии, ЮАР, Украине, США, Латвии, Киргизии и других странах.

Артем Андреев



