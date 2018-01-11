В ночь на вторник, 9 января, во Владивостоке врачи скорой доставили в больницу мужчину с ножевым ранением в живот, сообщает корреспондент "DEITA.Ru". Супруга пострадавшего сообщила, что муж работает поваром в кафе по улице Комсомольской, где вечером находился на корпоративе.

Когда мужчина покинул вечеринку и пошел домой, то в районе Тополиной аллеи у него произошел конфликт с неизвестным, который нанес ему удар ножом в живот и убежал. Раненый повар сумел самостоятельно добраться до дома, где попросил жену вызвать скорую. Мужчину доставили в больницу, где незамедлительно госпитализировали в хирургическое отделение на операцию.

Сотрудники полиции приступили к поискам подозреваемого в причинении ножевого ранения. По факту случившегося проводится доследственная проверка.





Игорь Бегунов