Жители приморской столицы больше любят кошек, чем собак, сообщает Deita.ru. К такому выводу пришли аналитики бесплатного сервиса объявлений.

Специалисты проанализировали, сколько кошек и собак было продано во Владивостоке в 2017 году. Оказалось, что в этом противостоянии победили кошки. Однако краевой центр стал городом с наименьшим разрывом продаж кошек и собак на этом портале. Кошатников среди жителей города оказалось всего на 5% больше, чем любителей собак. В остальных городах России поклонников кошек в среднем в 1,5 раза больше.

Больше всего кошатников в стране оказалось в Казани. Там за год кошек было продано в 2,2 раза больше, чем собак. Самой дорогой собакой, сейчас выставленной на продажу во Владивостоке, стал годовалый французский бульдог редкого окраса за 230 тысяч рублей.

А самой дорогой кошкой - экспериментальная порода бамбино, которая отличается короткими лапами и отсутствием шерсти. Ее во Владивостоке продают за 150 тысяч рублей.

Екатерина Лапкина