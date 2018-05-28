Кошка в приморском зоопарке выкармливает новорожденного рысенка, сообщили DEITA.RU в администрации зоопарка.

Европейская рысь Ариша, живущая в зоопарке, перенесла тяжелые роды и не смогла ухаживать за своим первенцем. За два дня до этого местная кошка Моника стала мамой. Сотрудники передали кошке рысенка и она приняла его. Рысенок растет, хорошо набирает вес, играет с двумя котятами.

А кошка Моника ведет себя как образцовая мать.

Несмотря на улучшение здоровья рыси, специалисты не хотят рисковать и отдавать ей малыша, так как не могут спрогнозировать ее реакцию.

Михаил Грач